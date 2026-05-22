Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata a seguito di un messaggio ricevuto in chat. Dopo averla colpita, si è recato in caserma e successivamente in ospedale, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio prima di essere dimesso. In seguito, invece di tornare a casa, si è introdotto nell’abitazione della donna, venendo poi scoperto dai carabinieri e arrestato. L’episodio si è concluso con la notizia dell’arresto dell’uomo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo avere picchiato la sua fidanzata per un messaggio in chat finisce prima in caserma e poi in ospedale dove però, dopo il tso, viene dimesso e lui invece di tornarsene a casa si introduce nell’abitazione della donna dove però viene scoperto dai carabinieri e arrestato. E’ quanto successo a Capri. Presa a schiaffi a letto dopo avere ricevuto la notifica di un messaggio sul cellulare, lo scorso 19 maggio, la donna, una 30enne ha chiamato i carabinieri per denunciare di essere stata vittima di un’aggressione da parte del compagno, un cameriere di 31 anni, che ha anche tentato di strangolarla. L’uomo, dopo essere stato individuato e bloccato, è stato colto da una crisi, in caserma, che ha spinto i carabinieri ad accompagnarlo con il 118 in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce la fidanzata per un messaggio in chat, arrestato

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