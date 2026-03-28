Sfonda la porta di casa dell’ex fidanzata e la aggredisce | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata e averla aggredita. L’episodio si è verificato a Reggio Emilia e le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. L’uomo è stato portato in questura per le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni della donna coinvolta.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – Ha sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata e l’ha aggredita. Ma è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo ieri sera a Reggio, intorno alle 21, nel quartiere popolare periferico di via Compagnoni. Un 33enne tunisino, già noto per alcuni precedenti, è finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio aggravata, danneggiamento e lesioni personali. La donna è riuscita a chiamare la questura, segnalando la presenza dell’uomo – con il quale aveva da qualche tempo concluso una burrascosa relazione – in forte stato di agitazione, che aveva fatto irruzione nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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