In Umbria, sono aumentati notevolmente gli affitti brevi, portando all’installazione di nuove cassette metalliche sui portoni antichi dei centri storici. Queste keybox sono diventate una presenza frequente nelle zone più centrali, mentre i laboratori artigianali tradizionali dei borghi stanno subendo trasformazioni legate a questa crescente domanda di locazioni temporanee. La situazione solleva diverse domande su cosa comporti questa svolta per il patrimonio locale e le attività tradizionali.

? Domande chiave Cosa nascondono le nuove cassette metalliche appese ai portoni antichi?. Come stanno cambiando i vecchi laboratori artigiani dei borghi umbri?. Chi pagherà il prezzo della scomparsa della residenzialità tradizionale?. Quali misure adotteranno le autorità per proteggere l'anima dei centri storici?.? In Breve Oltre 8.000 annunci registrati in tutta la regione Umbria.. Perugia conta 1.100 unità concentrate nel tessuto urbano.. Conversione di vecchi laboratori artigiani e legnaie in alloggi turistici.. Keybox installate su portoni e inferriate dei centri storici.. Oltre 8.000 annunci per affitti brevi sono registrati in Umbria, con 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, boom di affitti brevi: le keybox cambiano i centri storici

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