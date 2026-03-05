Affitti brevi fuori controllo | A Ravenna 1000 annunci Airbnb

A Ravenna ci sono attualmente circa 1.000 annunci di Airbnb dedicati agli affitti brevi, creando una situazione che viene definita fuori controllo. La presenza massiccia di queste offerte ha generato numerosi problemi nelle politiche abitative locali. Di fronte a questa realtà, si evidenzia la necessità di adottare una legge regionale specifica per regolamentare il settore degli affitti temporanei.

A Ravenna "con 1.000 annunci di Airbnb " la situazione affitti brevi è "fuori controllo" e di fronte a questi numeri che creano "forti problemi" per le politiche abitative, la legge regionale di regolamento del settore "è una necessità". Ne è convinto il presidente del Sunia Ravenna, Alberto Mazzoni che confida sul fatto "che la Corte Costituzionale confermi la legittimità della legge regionale, contestata dal Governo per una questione di legittimità costituzionale" e che invece "sarebbe molto importante anche per un territorio come Ravenna nel quale il settore turistico rappresenta uno dei comparti fondamentali dell’economia". Per Mazzoni, appunto, la situazione a Ravenna "è esplosiva", col centro storico che sta svuotando e il mercato degli affitti brevi in costante aumento, sottolinea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

