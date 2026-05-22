Affitti brevi | Ben vengano i turisti ma tutele per i residenti e controlli rigorosi
La Regione Puglia ha annunciato l'intenzione di intervenire sulla questione degli affitti brevi, un tema che suscita discussioni tra residenti, operatori e autorità. Il presidente di Confcommercio Brindisi ha commentato positivamente questa scelta, sottolineando che si tratta di un argomento di stretta attualità. La discussione si focalizza sulla tutela dei residenti e sulla necessità di implementare controlli più rigorosi per regolare questa forma di locazione temporanea.
Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione di Gianni Corciulo, presidente di Confcommercio BrindisiLa decisione della Regione Puglia di volersi occupare di un tema di scottante attualità come quello degli “affitti brevi” va salutata certamente con favore in quanto ci si occupa di una questione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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