Affitti brevi | Ben vengano i turisti ma tutele per i residenti e controlli rigorosi

La Regione Puglia ha annunciato l'intenzione di intervenire sulla questione degli affitti brevi, un tema che suscita discussioni tra residenti, operatori e autorità. Il presidente di Confcommercio Brindisi ha commentato positivamente questa scelta, sottolineando che si tratta di un argomento di stretta attualità. La discussione si focalizza sulla tutela dei residenti e sulla necessità di implementare controlli più rigorosi per regolare questa forma di locazione temporanea.

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