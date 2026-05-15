A Crotone, la Guardia di Finanza ha individuato e chiuso due centri estetici operativi senza autorizzazione. Le strutture, gestite da persone straniere, presentavano gravi carenze igienico-sanitarie e sono state sequestrate. Le proprietarie sono state denunciate all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo di attività commerciale. L’intervento fa parte di un’operazione volta a contrastare il fenomeno degli esercizi non autorizzati e a tutelare la salute dei clienti.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone ha individuato due attività di medicina estetica non autorizzate. I centri erano gestiti da due donne ucraine che avrebbero effettuato prestazioni mediche di chirurgia estetica senza possedere i titoli per farlo. Gli ambulatori abusivi sono stati individuati attraverso il monitoraggio delle principali piattaforme social, dove venivano sponsorizzati i trattamenti dei due centri denunciati. Ma i finanzieri si erano insospettivi anche per l’anomalo flusso di clienti davanti ai locali. Il successivo incrocio tra i contenuti multimediali pubblicati online, i contatti social e le prove raccolte sul posto ha permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire la fitta rete di clientela solita frequentare i due centri irregolari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crotone, la Guardia di Finanza scopre due centri estetici abusivi: denunciate le proprietarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crotone - Operazione Teorema scopre il sistema di corruzione e appalti pilotati con venti indagati

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Aeroporto di Firenze: sequestrati 5mila medicinali (9 le persone denunciate) da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza

Irregolarità in centri estetici e di massaggi: due denunciatiSTRADELLA (Pavia) Sanzioni complessive, penali e amministrative, per oltre 77mila euro, un’attività sospesa e due titolari denunciati, in stato di...

Crotone, la Guardia di Finanza scopre due centri estetici abusivi: denunciate le proprietarieI due centri abusivi gestiti da stranieri versavano in condizioni igienico-sanitarie precarie. Stando alle indagini delle Fiamme Gialle, i trattamenti venivano sponsorizzati anche sui social ... msn.com

CALONI S.A.S. DI CALONI GIANCARLO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sardegna, maxi-operazione della Guardia di Finanza: scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euroA finire nel mirino delle Fiamme Gialle è il sistema flagging out , ovvero chi registra la propria imbarcazione all’estero per aggirare i controlli fiscali ... msn.com