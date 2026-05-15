Crotone la Guardia di Finanza scopre due centri estetici abusivi | denunciate le proprietarie
A Crotone, la Guardia di Finanza ha individuato e chiuso due centri estetici operativi senza autorizzazione. Le strutture, gestite da persone straniere, presentavano gravi carenze igienico-sanitarie e sono state sequestrate. Le proprietarie sono state denunciate all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo di attività commerciale. L’intervento fa parte di un’operazione volta a contrastare il fenomeno degli esercizi non autorizzati e a tutelare la salute dei clienti.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone ha individuato due attività di medicina estetica non autorizzate. I centri erano gestiti da due donne ucraine che avrebbero effettuato prestazioni mediche di chirurgia estetica senza possedere i titoli per farlo. Gli ambulatori abusivi sono stati individuati attraverso il monitoraggio delle principali piattaforme social, dove venivano sponsorizzati i trattamenti dei due centri denunciati. Ma i finanzieri si erano insospettivi anche per l’anomalo flusso di clienti davanti ai locali. Il successivo incrocio tra i contenuti multimediali pubblicati online, i contatti social e le prove raccolte sul posto ha permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire la fitta rete di clientela solita frequentare i due centri irregolari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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