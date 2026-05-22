Da un Marco all’altro. Archiviata la sfortunata partita del sardo Marco, che ha perso alla Regione Fortunata dopo aver puntato tutto sulla sua terra d’origine, Stefano De Martino ha accolto in studio un nuovo protagonista: Marco dall’Abruzzo. Anche questa volta, però, il destino non ha sorriso fino in fondo. Il finale ha regalato un drammatico tutto o niente, dopo una serie di decisioni difficili che avrebbero potuto spezzare quella scia negativa che, da alcuni giorni, sembra essersi abbattuta su Affari Tuoi. Marco arriva da Campli, in provincia di Teramo, e nella vita fa l’operaio ad alta quota. Lavora tra tralicci e pali della corrente, sospeso nel vuoto, affrontando ogni giorno rischi enormi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, sfuma il sogno della casa: l’abruzzese Marco rifiuta il cambio e perde 100.000 euro

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