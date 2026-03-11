Ad Affari Tuoi il finale amaro di Antonio Prota | rifiuta l'ultimo assegno e perde 200mila euro

Ad Affari Tuoi, Antonio Prota ha concluso la sua partita rifiutando l’ultimo assegno di 80mila euro, dopo aver eliminato tutti i pacchi blu. Questa scelta gli è costata una perdita di 200mila euro, poiché avrebbe potuto incassare l’importo offerto. La puntata si è conclusa con un finale amaro per lui, che ha deciso di non accettare l’ultima proposta della trasmissione.

Partita fortunata a metà per Antonio Prota che stasera ad Affari Tuoi, dopo aver eliminato tutti i pacchi blu, ha rifiutato l'ultimo assegno da 80mila euro. È tornato a casa con i figli gemelli con 30mila euro.