La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi | torna a casa con 75mila euro in un pacco che non voleva

Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha vinto 75.000 euro scegliendo il pacco numero 16, che inizialmente non aveva intenzione di aprire. La sua decisione ha portato alla fine della sua sfida con il Dottore del programma. La vincita è stata comunicata al pubblico al termine della puntata, con la consegna del montepremi alla vincitrice.

Francesca sfida il Dottore di Affari Tuoi e vince 75mila euro con il pacco numero 16, proprio quello che all'inizio non avrebbe mai scelto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ad Affari Tuoi Alessio accetta l’offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano molti di piùLa partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con "soldi sicuri".

Affari Tuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco neroNella puntata di Affari Tuoi del 18 gennaio, Ilaria dalla Calabria ha vinto 75mila euro indovinando il contenuto del pacco nero nella finale.

Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, a Pasqua il titolo è scritto nel destino della campionessa. Ma poi arriva la doccia fredda; Rai sfida Mediaset: L’Eredità invade l’access prime time; Affari Tuoi, per Stefano De Martino è giunta l’ora del confronto con Paolo Bonolis; Ascolti tv, 30 marzo: ‘Guerrieri’ con Gassmann su Rai1 vince prime time con 3,6 mln e 21.3% di share.

Affari Tuoi hanno vinto stasera? Francesca della Toscana porta in fondo 100 e 300mila e…Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Francesca porta alla fine 300mila euro Nuovo appuntamento con la fortuna per la Toscana ad Affari tuoi. Nella ... televisionando.it

Chi è Francesca della Toscana, concorrente di Affari tuoi del 6 aprileNuovo appuntamento con la fortuna per la Toscana ad Affari tuoi. Nella puntata in onda questa sera, lunedì di Pasquetta, a sfidare il Dottore e tentare la scalata al montepremi di 300mila euro sarà ... tag24.it

Un bellissimo sorriso e molta fortuna per Andrea la 30enne della Sicilia, di Palermo, responsabile amministrativa che ha vinto ben 50mila euro ad Affari Tuoi dimostrando grande piglio e una bella presenza che non guasta mai! Bravissima! #affarituoi facebook

Collega fatti gli affari tuoi. Io sono ordinario al SanRaffaele tu dove sei, cosa fai Tu come stai Tu come vivi Come ti trovi Chi viene a prenderti Chi ti apre lo sportello x.com