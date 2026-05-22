Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi al via i nuovi voli Aeroitalia | decollato il primo collegamento per Milano
L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi ha avviato i nuovi voli di Aeroitalia, con il primo collegamento verso Milano che è decollato questa mattina. La compagnia ha avviato i voli regolari, segnando l’inizio di una nuova fase operativa per lo scalo. Le partenze e gli arrivi sono stati gestiti secondo il programma stabilito, con i passeggeri che hanno utilizzato i nuovi servizi. La presenza di Aeroitalia rappresenta un’ulteriore offerta di collegamenti per questa struttura aeroportuale.
È iniziata ufficialmente una nuova fase per l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento con l’attivazione dei nuovi collegamenti di Aeroitalia. Una giornata importante per il territorio salernitano, che guarda con crescente fiducia allo sviluppo turistico ed economico dello scalo. A segnare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Aeroporto Salerno Costa dAmalfi, dal decollo al ridimensionamento: polemiche e attese per rilancio
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