Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi al via i nuovi voli Aeroitalia | decollato il primo collegamento per Milano

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi ha avviato i nuovi voli di Aeroitalia, con il primo collegamento verso Milano che è decollato questa mattina. La compagnia ha avviato i voli regolari, segnando l’inizio di una nuova fase operativa per lo scalo. Le partenze e gli arrivi sono stati gestiti secondo il programma stabilito, con i passeggeri che hanno utilizzato i nuovi servizi. La presenza di Aeroitalia rappresenta un’ulteriore offerta di collegamenti per questa struttura aeroportuale.

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