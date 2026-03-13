Aeroitalia investe sull’Aeroporto di Salerno | nuovi voli e aeromobile basato presso lo scalo

Il 16 marzo alle 11.30 si svolgerà una conferenza stampa presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, durante la quale Aeroitalia presenterà il suo piano di investimenti dedicato all’aeroporto locale. In questa occasione saranno annunciati l’introduzione di nuovi voli e l’installazione di un aeromobile presso lo scalo. La comunicazione riguarda direttamente le attività dell’azienda nel contesto dell’aeroporto di Salerno.

Si terrà il 16 marzo, alle 11.30, la conferenza stampa presso la sede della Camera di Commercio di Salerno per presentare il nuovo piano di investimenti di Aeroitalia per l’Aeroporto di Salerno. Saranno annunciati i nuovi collegamenti internazionali e i dettagli sull’aeromobile che la compagnia posizionerà stabilmente presso lo scalo salernitano. Soprintendenza: emerse a Pontecagnano 34 sepolture databili tra il IV e il III sec. a.C. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

