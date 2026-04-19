Aeroporto Salerno-Costa d' Amalfi Aeroitalia lancia la campagna promozionale

L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi ha visto l'avvio di una campagna promozionale promossa da Aeroitalia, che ha anche annunciato l’introduzione di quattro nuovi voli nazionali. L'iniziativa fa parte delle attività di promozione dell'operatore presso lo scalo e mira a rafforzare i collegamenti con diverse città italiane. La campagna coinvolge diverse iniziative di marketing sul territorio per aumentare la visibilità dell'aeroporto.

Aeroitalia entra nel vivo della sua operatività presso lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi lanciando una massiccia campagna di marketing territoriale e annunciando quattro nuovi collegamenti nazionali. La compagnia ha iniziato a “presidiare” i punti nevralgici della città con maxi-affissioni nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento: Raggiungere la piena operatività entro il 2030 Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL sostiene il piano GESAC: crescita e lavoro al centro; AEROPORTO, SPIRAGLI PER ELIMINAZIONE TASSA –; Salerno, voragine sul Lungomare Colombo: sprofonda la strada al centro della carreggiata; Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESACIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra GESAC e le organizzazioni sindacali, ... napolivillage.com Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL sostiene il piano GESAC: crescita e lavoro al centroIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra GESAC e le organizzazioni sindacali. Al termine dei due giorni di incontri svolti ... ilvescovado.it Liratv. . Aeroporto Salerno, i sindacati promuovono il piano Gesac "Fit-Cisl esprime una valutazione positiva sulle prospettive dello scalo Salerno Costa d’Amalfi" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #gesac #aeroportosalernoCislsalerno #cislcampa - facebook.com facebook Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESAC Confronto a Capodichino, il sindacato accoglie con favore gli investimenti sullo scalo salernitano e rilancia su infrastrutture e stabilità occupazionale x.com