Aeroporto di Parma polizia al collasso | carenza di personale non più sostenibile

Le segreterie provinciali di tre sindacati di polizia hanno segnalato una situazione di grave criticità presso il Posto di Polizia situato all’interno dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma. Secondo le comunicazioni, il personale di polizia presente non sarebbe più sufficiente a garantire i servizi necessari, con conseguente rischio di sovraccarico e difficoltà operative. La carenza di personale viene definita ormai insostenibile, e le sigle sindacali chiedono interventi immediati per affrontare questa emergenza.

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