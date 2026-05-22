Aeroporto di Parma polizia al collasso | carenza di personale non più sostenibile
Le segreterie provinciali di tre sindacati di polizia hanno segnalato una situazione di grave criticità presso il Posto di Polizia situato all’interno dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma. Secondo le comunicazioni, il personale di polizia presente non sarebbe più sufficiente a garantire i servizi necessari, con conseguente rischio di sovraccarico e difficoltà operative. La carenza di personale viene definita ormai insostenibile, e le sigle sindacali chiedono interventi immediati per affrontare questa emergenza.
Le Segreterie Provinciali di SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e FSP Polizia di Stato lanciano un grido d’allarme congiunto sulla situazione emergenziale in cui versa il Posto di Polizia di Frontierapresso l’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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