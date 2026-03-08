Carenza di personale | Situazione al collasso nel reparto di anestesia Turni massacranti

L'ospedale Sant’Andrea sta affrontando una grave carenza di personale nel reparto di anestesia e rianimazione, con turni estremamente pesanti per il personale medico e infermieristico. La situazione è così critica da mettere in crisi le operazioni quotidiane, secondo quanto riferito dal primario in una relazione ufficiale. La mancanza di risorse umane sta causando un sovraccarico di lavoro e un rischio crescente per la gestione dei pazienti.

Non c’è pace per l’ospedale Sant’Andrea. La carenza di personale nel reparto di anestesia e rianimazione, segnalata dal primario in una recente relazione, riaccende il dibattito sulle difficoltà della sanità spezzina e sulla situazione dell’Asl 5. Sulla vicenda è intervenuto in consiglio comunale Roberto Centi (nella foto sotto), capogruppo di LeAli a SpeziaAlleanza Verdi e responsabile Sanità Liguria per Sinistra italiana. "La situazione – dice Centi – del reparto di anestesia e rianimazione dell’ ospedale Sant’Andrea (e in generale dell’Asl 5 Spezia) è estremamente preoccupante e merita un intervento immediato. Nella sua relazione, il primario Corradi evidenzia come l’organico previsto per il reparto dovrebbe essere di 31 medici, mentre attualmente quelli in servizio sono solo 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carenza di personale: "Situazione al collasso nel reparto di anestesia. Turni massacranti" Pronto soccorso di Torrette al collasso, la denuncia del Nursind: pazienti sulle barelle, carenza di posti letto e tensioni con il personale"Nei corridoi - dichiara il sindacato - le persone sono costrette a 'sostare' prima di essere visitate o trasferite nei reparti per il ricovero. La deputata Bakkali (Pd) in visita al carcere: "Grave situazione di sovraffollamento e carenza di personale"Nella giornata di ieri, lunedì, la deputata del Partito democratico Ouidad Bakkali ha fatto una visita ispettiva, come previsto dall’ordinamento... Contenuti e approfondimenti su Carenza di personale Situazione al.... Temi più discussi: Carenza di personale in prefettura, Abbiamo un deficit del 50 per cento; Carenza di personale: Situazione al collasso nel reparto di anestesia. Turni massacranti; Quei Comuni paralizzati dalla carenza di personale; Carenza di collaboratori scolastici nelle scuole. Carenza di personale: Situazione al collasso nel reparto di anestesia. Turni massacrantiCenti (LeAli a Spezia) chiede interventi urgenti al Sant’Andrea Criticità segnalate anche dal primario in una recente relazione. lanazione.it Sicurezza e carenza di personale negli uffici demografici reggini: UIL FPL chiede interventi urgentiIl segretario aziendale Uil Fpl, Consolato Salvatore Aroi, lancia l’allarme sulle condizioni di lavoro del personale impegnato negli Uffici dei Servizi Demografici e nelle Circoscrizioni, evidenziando ... cn24tv.it I sindacati : questo episodio conferma la gravissima criticità del carcere di Taranto, stremato da sovraffollamento e carenza di organico - facebook.com facebook Carenza di farmaci nella Ue, in Italia episodi cresciuti del 5%. Rapporto dei farmacisti europei, in un terzo dei Paesi ne mancano almeno 600 #ANSA x.com