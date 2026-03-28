Parma uccide il compagno con una coltellata | arrestata cubana

Una donna di 21 anni cubana è stata arrestata dai carabinieri di Parma con l’accusa di aver ucciso il compagno con una coltellata. L’episodio si è verificato in una abitazione della città, dove sono intervenuti i militari dopo la chiamata di emergenza. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e sono attualmente in corso le indagini.

Una coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori. I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato Brenda Alesandrina Fumagalli, 21 anni, di origini cubane, accusata dell’omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo del compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini dominicane. Qualche minuto dopo le 18 del 4 marzo, gli operatori arrivano nel quartiere di Borgo Riccio e trovano, seduto in terra fuori da un mini appartamento, un ex negozio sfitto sulla strada, c’è Ogando gravemente ferito e quasi privo di sensi dopo aver perso molto sangue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata cubana Articoli correlati Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata 21enneUna coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori. Aggredito in casa, uccide il rapinatore con una coltellataLONATE POZZOLO (Varese) Una rapina in pieno giorno, una colluttazione furibonda tra le mura di casa, un coltello brandito per difendersi, una fuga... Una raccolta di contenuti su Parma uccide il compagno con una... Parma, uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne. «Omicidio dopo improvvisa reazione violenta»I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, ... msn.com Parma, arrestata 21enne per aver ucciso il compagnoÈ stata arrestata Brenda Fumagalli, 21enne di origini cubane, per l’omicidio del suo compagno ... msn.com