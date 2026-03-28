Svolta nel caso di borgo Riccio | la 21enne cubana arrestata per omicidio volontario

Nel pomeriggio del 4 marzo a Borgo Riccio, un accoltellamento ha provocato un decesso. La polizia ha arrestato una giovane donna di 21 anni, cittadina cubana, in relazione all’omicidio volontario. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Brenda Alesandrina Fumagalli conviveva con il 28enne Cristopher Gaston Ogando, morto all'Ospedale Maggiore alcune ore dopo essere stato accoltellato. Le indagini dei carabinieri smentirebbero la sua versione dell'incidente. La Procura: "Possessiva e incline a scatti d'ira, aveva già aggredito il compagno" Svolta nel caso dell'accoltellamento mortale avvenuto nel pomeriggio del 4 marzo in Borgo Riccio a Parma. Nella mattinata di sabato 28 marzo i carabinieri hanno arrestato, in provincia di Milano, la 21enne di origine cubana, Brenda Alesandrina Fumagalli, che si trovava con lui nell'abitazione al momento dell'accoltellamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Svolta nel caso di borgo Riccio: la 21enne cubana arrestata per omicidio volontario Articoli correlati Svolta nel caso di borgo Riccio: la 21enne cubana arrestata con l'accusa di omicidioSvolta nel caso dell'accoltellamento mortale avvenuto nel pomeriggio del 4 marzo in Borgo Riccio a Parma. Chieri, svolta nel caso del neonato morto: da incidente a omicidio volontario, cosa emerge dai messaggiLa morte del piccolo Riccardo, appena cinque mesi, non sarebbe più il tragico epilogo di una caduta accidentale, ma il possibile esito di un gesto... Altri aggiornamenti su Svolta nel caso di borgo Riccio la... Temi più discussi: Garlasco, svolta nell’inchiesta: segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi; Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi; Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino: la svolta sul caso; Delitto di Garlasco, svolta nelle indagini: depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi. Controlli sull’occupazione di suolo pubblico, svolta a Lecce: sì al regolamento sui rilievi Dogre per maggiore trasparenzaLECCE – Svolta nel caso Dogre: l’amministrazione comunale apre alla redazione di un regolamento per rendere più trasparenti i controlli sull’occupazione di ... corrieresalentino.it Caso Resinovich: svolta nell’inchiesta, c’è un indagato per frode processualeNuova svolta nel caso di Liliana Resinovich. Secondo fonti di Chi l’ha visto?, la Procura di Trieste ha aperto un procedimento per frode processuale (art. 374 CP) a carico di una persona al momento ... triestecafe.it POLIZIOTTO ROMANO MORTO A MYKONOS: LA SVOLTA NELLA PERIZIA La nuova consulenza forense ha chiarito la drammatica dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Simone Scipio. Secondo la perizia, Simone non era alla guida del q - facebook.com facebook Ci troviamo dinanzi a una svolta epocale. Un bivio si apre davanti a noi: l'annientamento o la rinascita. La responsabilità di decidere è solo nostra. Dialogo esplosivo con Michele Santoro: abbiamo toccato la crisi terminale del sistema europeo ed occidentale x.com