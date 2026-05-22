Dal 22 maggio è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Adriano Moretti, intitolato “Gioco del contrario”. Il brano combina elementi di nostalgia degli anni ’80 con toni malinconici contemporanei, offrendo un sound che si inserisce nella scena musicale attuale. La canzone rappresenta il ritorno dell’artista dopo un periodo di inattività, presentandosi come una proposta che mescola influenze passate con un’atmosfera moderna.

Si intitola “Gioco del contrario” il nuovo singolo di Adriano Moretti, disponibile dal 22 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, distribuito da ADA Music Italy, segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore romano, che continua a costruire un immaginario sonoro personale tra pop elettronico, suggestioni indie e atmosfere synth. Adriano Moretti presenta il singolo “Gioco del contrario”. Ad accompagnare l’uscita del brano arriverà anche il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube dalla stessa data. Un progetto che punta a immergere l’ascoltatore in un universo fatto di luci al neon, ricordi sfocati e notti interminabili, dove la nostalgia si trasforma in movimento e il dolore trova una nuova forma espressiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Adriano Moretti torna con “Gioco del contrario”: il nuovo singolo tra nostalgia anni ’80 e malinconia contemporanea

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