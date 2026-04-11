Paola Iezzi prosegue il percorso della sua carriera solista con l’uscita di Stessa Direzione, un brano che punta su sonorità ispirate agli anni ’80 e atmosfere cariche di nostalgia. La nuova produzione musicale dell’artista esplora il tema del procedere verso il futuro nonostante le divergenze individuali, utilizzando la metafora di due percorsi distinti che però convergono verso la medesima meta. L’evoluzione sonora tra influenze svedesi e dance pop. Il nuovo singolo si inserisce in un solido bagaglio artistico caratterizzato da una forte affinità con la cultura musicale della Svezia. Questa inclinazione ha permesso a Paola Iezzi di costruire nel tempo una discografia orientata al genere dance pop, consolidando la propria presenza nella scena musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paola Iezzi torna con il pop anni ’80: ecco il nuovo singolo

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Paola dice addio a Chiara con la nuova canzone «Strade diverse, ma stessa direzione»: fan commossiPaola Iezzi e Chiara Iezzi non sono più Paola&Chiara, le regine del pop italiano: lo saranno per sempre, ma il progetto sembra chiuso. donnapop.it

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Paola Iezzi lancia il nuovo singolo Stessa Direzione x.com

PAOLA IEZZI: il nuovo singolo è “Stessa Direzione” Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show “iezz we can!!!” che hanno aperto il 2026, il viaggio musicale di PAOLA IEZZI prosegue con il nuovo singolo “Stessa Direzione” (Columbia Records/Sony Music Ital - facebook.com facebook