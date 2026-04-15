DDUMA torna con Furtuna | il nuovo singolo tra destino e consapevolezza

Il nuovo singolo di DDUMA, intitolato “Furtuna”, sarà disponibile dal 17 aprile 2026 e verrà pubblicato da Ad Astra Dischi. La cantautrice salentina Chiara Pizzi, che si cela dietro il progetto artistico DDUMA, torna con questa traccia. La canzone affronta temi legati al destino e alla consapevolezza, inserendosi nel percorso artistico dell’artista.

Disponibile dal 17 aprile 2026 per Ad Astra Dischi, “Furtuna” è il nuovo singolo di DDUMA, progetto artistico della cantautrice salentina Chiara Pizzi. Un brano che si muove tra sperimentazione sonora e un canto solenne ed etereo, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione sospesa tra introspezione e suggestioni oniriche. Un dialogo con il destino. Con “Furtuna”, DDUMA affronta un tema universale: il rapporto tra essere umano e destino. Un confronto spesso vissuto come conflitto, dove i desideri si scontrano con una realtà imprevedibile, a tratti cinica, incapace di rispondere alle aspettative. Il brano ribalta però una prospettiva radicata: non è la sorte a dover essere inseguita o implorata, ma compresa.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - DDUMA torna con “Furtuna”: il nuovo singolo tra destino e consapevolezza SURAH MULK | THE GUARDIAN OF THE BARZAKH Notizie correlate L’amore tra caso e destino: la rassegna WOMEN torna a Roma con un nuovo appuntamentoAl Teatrocittà uno spettacolo ibrido tra commedia, cabaret astrologico e performance artistiche per interrogare il senso degli incontri Torna la... Lino Petrozzi torna con “Tutt’altra vita”: nuovo singolo tra pop anni ’70/’80 e un amore nato a ViesteLino Petrozzi torna sulle piattaforme digitali e in radio con “Tutt’altra vita”, un singolo che riporta in scena il fascino senza tempo del pop anni...