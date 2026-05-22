Adolescenza Osvaldo Poli | Sgridate e punizioni? Queste armi convenzionali non funzionano più
L’adolescenza rappresenta una fase delicata per molte famiglie, spesso accompagnata da preoccupazioni e sfide educative. Durante un intervento al TEDx di Mantova, lo psicologo e psicoterapeuta ha parlato di come le punizioni e le sgridate, strumenti tradizionali di disciplina, non siano più efficaci in questo periodo. Il professionista ha condiviso riflessioni sulla complessità di questa fase, offrendo un punto di vista che invita a considerare approcci diversi e più umani nel rapporto con i giovani.
Il periodo adolescenziale spaventa da sempre mamme e papà. Durante un illuminante intervento al TEDx di Mantova, lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli ha affrontato il tema dal suo versante più complesso, offrendo una visione rassicurante e profondamente umana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Riscoprire con il dialogo il rapporto genitori-figli. Incontro con lo psicoterapeuta Osvaldo PoliRiscoprire il rapporto tra genitori e figli adolescenti attraverso il dialogo con il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli (nella foto),...
Poli Bortone al Governo: "Metal detector negli istituti per fermare le armi tra i banchi"LECCE – Il recente episodio di cronaca avvenuto in una scuola media della provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da un proprio...
Adolescenza, Osvaldo Poli: Sgridate e punizioni? Queste armi convenzionali non funzionano piùIl periodo adolescenziale spaventa da sempre mamme e papà. Durante un illuminante intervento al TEDx di Mantova, lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli ha affrontato il tema dal suo versante più c ... orizzontescuola.it
Osvaldo Poli, lo psicologo star del web: Baby gang? Stranieri che non si integrano. E i nostri ragazzotti li imitano, seguendo anti-valoriVILLORBA - Invece di essere le minoranze etniche a integrarsi nella nostra cultura, paradossalmente sono i nostri ragazzotti a essere attratti da certi anti-valori. Da ... ilgazzettino.it