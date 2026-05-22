Adolescenza Osvaldo Poli | Sgridate e punizioni? Queste armi convenzionali non funzionano più

L’adolescenza rappresenta una fase delicata per molte famiglie, spesso accompagnata da preoccupazioni e sfide educative. Durante un intervento al TEDx di Mantova, lo psicologo e psicoterapeuta ha parlato di come le punizioni e le sgridate, strumenti tradizionali di disciplina, non siano più efficaci in questo periodo. Il professionista ha condiviso riflessioni sulla complessità di questa fase, offrendo un punto di vista che invita a considerare approcci diversi e più umani nel rapporto con i giovani.

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