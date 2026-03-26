Una docente di una scuola media della provincia di Bergamo è stata accoltellata da un alunno di 13 anni, in un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sul disagio giovanile. In risposta, il ministro ha annunciato l’introduzione di metal detector negli edifici scolastici per prevenire l’ingresso di armi tra i banchi.

LECCE – Il recente episodio di cronaca avvenuto in una scuola media della provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da un proprio alunno di appena 13 anni, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sul disagio giovanile. Sulla vicenda è intervenuta, con una nota, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, esprimendo sconcerto e chiedendo interventi urgenti a livello nazionale. Per la prima cittadina l'aggressione non rappresenterebbe un caso isolato, ma il sintomo di una "inquietante propensione alla violenza" che emergerebbe in assenza di punti di riferimento solidi. “In situazioni di fragilità, a volte segnate anche da carenze sul piano familiare, rischiano di affermarsi modelli distorti e pericolosamente lontani dalla realtà”, ha dichiarato Poli Bortone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Poli Bortone al Governo: "Metal detector negli istituti per fermare le armi tra i banchi"

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