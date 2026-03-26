riscoprire con il dialogo il rapporto genitori figli incontro con lo psicoterapeuta osvaldo poli

Un incontro con uno psicoterapeuta si concentra sul rapporto tra genitori e figli adolescenti, offrendo spunti per affrontare le sfide di questa fase. Durante l'appuntamento vengono condivise informazioni su come il dialogo possa aiutare a comprendere meglio le dinamiche familiari e favorire un rapporto più armonioso tra adulti e giovani in crescita.

Riscoprire il rapporto tra genitori e figli adolescenti attraverso il dialogo con il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli (nella foto), pronto a dare consigli e sciogliere dubbi su una delle fasi più critiche dello sviluppo dei ragazzi. L’incontro con Osvaldo Poli, promosso dall’associazione Civitas Apuana, è in programma domani, alle 17.15, a Palazzo Ducale di Massa. L’esperto mantovano, autore di numerose pubblicazioni dedicate all’educazione e alle dinamiche familiari, è noto per il suo approccio diretto e spesso provocatorio nel ridefinire i ruoli e le relazioni tra genitori e figli. Educatore esigente, utilizza ironia e sarcasmo per affrontare uno dei nodi più delicati della vita familiare contemporanea: la comunicazione con gli adolescenti che oggi appare sempre più complessa e fragile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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