ADL vuole rilanciare due azzurri

Con l'addio ormai annunciato di Antonio Conte, il presidente della squadra sta iniziando a pianificare la prossima stagione insieme al direttore sportivo. Nel frattempo, il club ha deciso di puntare su due giocatori italiani, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società ha già avviato alcune trattative e si sta concentrando su diverse possibili operazioni di mercato. La pianificazione continua mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle decisioni future riguardo alla guida tecnica.

Con l’addio ormai certo di Antonio Conte, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, sta iniziando a programmare la prossima stagione insieme a Giovanni Manna. Tra le idee di ADL, c’è quella di rivalutare alcuni acquisti fatti la scorsa stagione, che, fino a questo momento, hanno deluso le aspettative. Si tratta di Lorenzo Lucca e Noa Lang. I due azzurri hanno, rispettivamente, finito la stagione in prestito al Nottingham Forest ed al Galatasaray. Ciò nonostante, il gigante italiano ex Pisa non è riuscito ad incidere nemmeno in Inghilterra. A breve tornerà quindi a Napoli. Discorso simile lo si può fare anche per l’esterno olandese, Lang. Dopo un discreto inizio in Turchia, si è poi perso anche lì, non guadagnandosi di fatto la conferma da parte del club turco. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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