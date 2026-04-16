Inflazione a Rimini stangata da 600 euro in media a famiglia | resta tra le città più care d' Italia

A Rimini, nel mese di marzo, l'inflazione ha portato a un aumento di circa 600 euro nei costi medi per famiglia, mantenendo la città tra le più costose d’Italia. I dati pubblicati dall’Istat mostrano un incremento dei prezzi su base territoriale, mentre l’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato una classifica delle città più esposte all’aumento del costo della vita. La situazione riguarda quindi un significativo incremento delle spese quotidiane per molte famiglie.

Rimini resta tra le città più care d'Italia. L'Istat ha reso noti giovedì (16 aprile) i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.Per la prima volta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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