Il rapporto tra l’attaccante e il club napoletano continua a essere teso. Dopo non aver salutato l’allenatore, Lukaku è tornato in Belgio. La società sta valutando la possibilità di lasciarlo andare durante la prossima sessione di mercato estiva. Sono circolate diverse ipotesi sulle destinazioni future dell’attaccante, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione sembra ancora molto intricata e da definire.

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© Calcionews24.com - Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni

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