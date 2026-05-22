Addio Hellwatt Festival benvenuto Pulse of Gaia | gli ultimi sviluppi della manifestazione musicale più controversa del 2026 e non è ancora finita

Il Pulse of Gaia prende il posto dell’Hellwatt Festival, che quest’anno si svolge tra polemiche e tensioni. La manifestazione musicale più discussa del 2026 ha visto recentemente un aumento dei prezzi dei biglietti in fase early Bird, suscitando reazioni negative tra i partecipanti. Nel frattempo, l’ex direttore dell’evento si è dimesso ufficialmente, mentre gli organizzatori continuano a gestire le conseguenze di una serie di contestazioni pubbliche. La situazione resta molto movimentata e ancora in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo lo scandalo dei prezzi dei biglietti early Bird e l’allontanamento dell’ormai ex direttore artistico Victor Yari Milani, al quale erano seguite settimane di caos e comunicazioni poco chiare, l’ Hellwatt Festival cambia ufficialmente veste, e dice addio al suo vecchio nome, che resterà proprietà dell’ideatore del progetto. La manifestazione musicale, che si svolgerà alla RCF Arena a luglio, si chiamerà infatti Pulse of Gaia. Per il momento, risultano confermate solo tre giornate su cinque, tra le quali quella che vede come headliner Kanye WestYe. Ancora in bilico, per ora, il destino dei concerti di Travis Scott e Ty Dolla $Ign. Questi... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Addio Hellwatt Festival, benvenuto Pulse of Gaia: gli ultimi sviluppi della manifestazione musicale più controversa del 2026 (e non è ancora finita) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rcf Arena, l’Hellwatt (ri)cambia nome: è ‘Pulse of Gaia Festival’. Confermato Kanye West, resta in dubbio Travis ScottReggio Emilia, 21 maggio 2026 – Il discusso ‘Hellwatt Festival’ alla Rcf Arena di Reggio cambia (ancora) nome. L’Hellwatt festival di Reggio Emilia non si chiamerà più Hellwatt festivalIl marchio del grande evento che a luglio dovrebbe ospitare Kanye West apparteneva al direttore artistico che è stato cacciato L’Hellwatt festival,... Addio Hellwatt, alla Rcf Arena il Pulse of Gaia Festival: gli show confermatiREGGIO EMILIA – Cambia nome e format il grande festival musicale dell’estate alla Rcf Arena: Hellwatt Festival lascia spazio a Pulse of Gaia Festival, evento internazionale prodotto da Zamna che deb ... reggionline.com L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: Ma la rassegna è confermataSilurato. Victor Yari Milani non è più il direttore artistico dell’ambizioso quanto confusionario e quasi misterioso Helwatt Festival in programma nei weekend dal 4 al 18 luglio all’Rcf Arena. A ... ilrestodelcarlino.it