Napoli e addio Conte ancora nessun annuncio ufficiale | c’è ancora una piccola speranza di un passo indietro?

A Napoli non è stato ancora annunciato ufficialmente l’addio di Conte, anche se le prossime ore saranno decisive per il suo futuro. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte e al momento resta aperta la possibilità di un passo indietro. La situazione resta in bilico, con l’incertezza che domina in attesa di sviluppi concreti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le decisioni definitive si attendono nelle prossime ore.

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