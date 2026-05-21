Napoli e addio Conte ancora nessun annuncio ufficiale | c’è ancora una piccola speranza di un passo indietro?
A Napoli non è stato ancora annunciato ufficialmente l’addio di Conte, anche se le prossime ore saranno decisive per il suo futuro. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte e al momento resta aperta la possibilità di un passo indietro. La situazione resta in bilico, con l’incertezza che domina in attesa di sviluppi concreti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le decisioni definitive si attendono nelle prossime ore.
Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, ma al momento nessuna decisione definitiva è stata ancora ufficializzata. Gli esperti di mercato concordano sul fatto che il tecnico sembri ormai orientato verso l’addio al Napoli, anche se da parte del club e dell’allenatore continua a regnare il massimo silenzio. Una situazione che tiene ancora aperto uno spiraglio per un possibile clamoroso colpo di scena. Non sarebbe la prima volta che il destino di Conte cambia improvvisamente. Già la scorsa estate, infatti, in molti davano per certo il suo approdo alla Juventus dopo settimane di indiscrezioni e contatti. Alla fine, però, il tecnico decise di restare a Napoli, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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