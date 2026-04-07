A partire dal 22 maggio, Byron Allen occuperà la fascia oraria delle 23:35 su CBS, prendendo il posto di Stephen Colbert che chiuderà il suo show il 21 maggio. Questa decisione segna un cambiamento nella programmazione del canale, con Allen che assume il ruolo di conduttore nella fascia notturna. La modifica interessa la trasmissione che andrà in onda subito dopo il programma di Colbert.

Byron Allen prenderà le redini della fascia oraria delle 23:35 su CBS a partire dal 22 maggio, sostituendo Stephen Colbert dopo la chiusura del suo show prevista per il 21 maggio. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato stampa datato 6 aprile. La transizione segna la fine di un percorso decennale per Colbert, che ha guidato il programma fino alla decisione di cancellare il format, comunicata nel luglio 2025 dopo che il Late Night era rimasto in onda per 33 anni. Il nuovo assetto prevede l’inserimento di Comics Unleashed With Byron Allen nel primo slot della serata. Successivamente, il palinsesto vedrà l’arrivo di Funny You Should Ask, un altro game show prodotto da Allen, creando così un blocco di intrattenimento della durata complessiva di due ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Colbert: Byron Allen stravolge il late night di CBS

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