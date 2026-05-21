Il viaggio di Emily Cooper in Europa si avvicina alla conclusione con l’annuncio di Netflix. La piattaforma ha confermato che la sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima della serie. La notizia è stata comunicata in data 21 maggio 2026, e segna la fine delle vicende della protagonista, interpretata da un’attrice protagonista. La decisione di terminare la serie è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta.

Milano, 21 maggio 2026 – Il viaggio europeo di Emily Cooper è giunto al capitolo finale. Netflix ha ufficializzato che la sesta stagione di Emily in Paris metterà la parola fine alle avventure della social media manager più famosa della tv. Attualmente, la produzione si trova in Grecia per le riprese dei nuovi episodi, il cui semaforo verde era già arrivato lo scorso gennaio. Un addio tra nostalgia e gratitudine. Il papà della serie, Darren Star, ha voluto salutare il progetto definendolo l'esperienza più importante della sua carriera, ringraziando la produzione e la community globale: " Siamo pronti a svelare l'atto finale. Grazie ai fan per averci permesso di ispirare i loro viaggi e il loro amore per la Francia: porteremo sempre Parigi nel cuore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Emily in Paris’ verso il finale: la sesta stagione sarà l'ultima

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