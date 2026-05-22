Addio ad Alfredo Magni | scompare il mito del Borussia di Brianza

È deceduto Alfredo Magni, figura di rilievo nel mondo del calcio, noto per aver allenato il Borussia di Brianza. Durante la sua carriera ha contribuito alla crescita di diversi calciatori diventati successivamente noti a livello nazionale e internazionale. Sotto la sua guida, il Monza ha conquistato una coppa internazionale, segnando un risultato storico per il club. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il calcio locale, che ricorda con rispetto il suo operato.

? Punti chiave Chi sono i calciatori famosi lanciati dalla sua guida tecnica?. Come ha fatto il Monza a vincere una coppa internazionale?. Perché la sua squadra era soprannominata il Borussia di Brianza?. Dove si trovava il luogo simbolo del suo legame con Missaglia?.? In Breve Allenatore di Brescia, Bologna, Atalanta e Genoa dopo l'esperienza al Monza.. Ha lanciato 16 calciatori in Serie A tra cui Braida e Terraneo.. Guidò il Monza alla Coppa Anglo-Italiana contro il Wimbledon nel giugno 1976.. Funerali previsti domani mattina presso la Basilica di San Vittore a Missaglia.. L’addio a un pezzo di storia del calcio brianzolo avviene a Missaglia, dove all’età di 86 anni è venuto a mancare Alfredo Magni, figura leggendaria che ha segnato indelebilmente l’identità del Monza sia come giocatore che come allenatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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