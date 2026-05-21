Morto Alfredo Magni storico allenatore del Monza che sfiorò la A negli anni ‘70

È scomparso Alfredo Magni, l’allenatore che negli anni ’70 guidò il Monza e sfiorò la promozione in Serie A. Nato nel 1931, Magni è ricordato per aver contribuito alla storia sportiva del club e per aver lasciato un segno nel calcio italiano di quegli anni. Durante la sua carriera, ha lavorato con diverse squadre e ha ottenuto risultati significativi. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto nel mondo del calcio e tra i tifosi biancorossi.

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Monza, 21 maggio 2026 – “Fu come andare a Roma senza vedere il Papa” ripeteva sempre a chi gli chiedeva di ricordare quegli anni. Anni in cui il suo Monza lo chiamavano il Borussia di Brianza. Perché era bello, spregiudicato, arrembante, capace di vincere senza speculare. Per quattro anni di fila, sfiorò la Serie A facendo sognare un’intera città che cominciò a interrogarsi seriamente sulla necessità di costruire un nuovo stadio adatto a palcoscenici importanti (ne sarebbe uscito una decina di anni più tardi il Brianteo). pintus monza Magni Se ne è andato, quasi alla vigilia della finale che potrebbe portare di nuovo il Monza in quella A che per lui era stata una maledizione, l’amatissimo Alfredo Magni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Alfredo Magni, storico allenatore del Monza che sfiorò la A negli anni ‘70 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno. Morto Mircea Lucescu: il mondo del calcio piange lo storico allenatore rumeno scomparso a 80 anniCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Morto Alfredo Magni, storico allenatore del Monza che sfiorò la A negli anni ‘70Era nato a Missaglia nel 1940. Per quattro anni di fila arrivò a un passo dal sogno con una squadra bella e spregiudicata con tanti giovani chre poi la A la raggiunsero come Tosetto, Buriani, Braida e ... ilgiorno.it Morto Alfredo Magni, storico ex calciatore e allenatore del Monza: guidò i biancorossi negli anni del grande sogno Serie AÈ morto Alfredo Magni, uno di quei nomi che a Monza non hanno mai avuto bisogno di troppe presentazioni. Perché ci sono allenatori che entrano negli almanacchi, e poi ci sono figure che restano attacc ... alphabetcity.it