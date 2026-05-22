Addio a padre Claudio Moser aveva 87 anni Era fratello del campionissimo Francesco

È venuto a mancare all'età di 87 anni padre Claudio Moser, nato a Palù di Giovo. Era un religioso francescano e aveva svolto il suo servizio nella pastorale rivolgendosi agli emigrati italiani in Nord America. La sua vita si è spenta in un momento in cui era ancora ricordato per il suo impegno in questa attività. Padre Claudio Moser era anche fratello del campione di ciclismo.

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