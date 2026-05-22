Addio a padre Claudio Moser aveva 87 anni Era fratello del campionissimo Francesco
È venuto a mancare all'età di 87 anni padre Claudio Moser, nato a Palù di Giovo. Era un religioso francescano e aveva svolto il suo servizio nella pastorale rivolgendosi agli emigrati italiani in Nord America. La sua vita si è spenta in un momento in cui era ancora ricordato per il suo impegno in questa attività. Padre Claudio Moser era anche fratello del campione di ciclismo.
Si è spento all’età di 87 anni padre Claudio Moser, religioso francescano nativo di Palù di Giovo, per molti anni impegnato nella pastorale degli emigrati italiani in Nord America. Claudio era fratello del ciclista campione Francesco Moser.La sua vitaDal 1969 la sua missione si era svolta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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