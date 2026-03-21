L'ex ministro e figura di spicco della Democrazia Cristiana, Paolo Cirino Pomicino, è deceduto a Roma all'età di 87 anni. Si è spento alle 16 nella clinica Quisisana, dopo una lunga carriera politica legata alla formazione di governo e alle sue attività pubbliche. La notizia della scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando commenti tra chi lo ha conosciuto.

È morto l'ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all'età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. "Sì vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta", dice all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: "La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E' stato un grande leader''. Pomicino è nato a Napoli, il 3 settembre 1939. "E' una perdita incommensurabile.". Con la voce rotta... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni

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