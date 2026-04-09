La comunità di Novi Ligure piange la scomparsa di Domenico Lauretta, deceduto all’età di 85 anni a causa di un incidente automobilistico. È il padre di Claudio Lauretta, noto imitatore e attore. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano la persona come rispettata e stimata. La famiglia ha comunicato il decesso senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Lutto improvviso per la comunità di Novi Ligure. Si è spento all’età di 85 anni Domenico Lauretta, padre del celebre imitatore di Stasera tutto è possibile e attore Claudio Lauretta. L’uomo è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale proprio nel cuore della sua città, in un momento di normale quotidianità che si è trasformato in tragedia. La dinamica dell’incidente. L’incidente si è verificato in viale Saffi, a Novi Ligure. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgone per il trasporto di bevande. Il mezzo lo avrebbe colpito durante una manovra in retromarcia nei pressi dell’uscita carraia delle scuole locali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio al padre di Claudio Lauretta, morto dopo un tragico incidente d’auto: chi era

Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: “Uno stupido incidente”Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico.

Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonioTragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito...

Temi più discussi: Ieri la festa dei 57 anni di matrimonio, oggi è morto investito: addio al padre di Claudio Lauretta; L'85enne morto investito a Novi Ligure è Domenico, padre dell'attore e imitatore Claudio Lauretta; Il comico Claudio Lauretta: Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi Ligure; Novi, ucciso da furgone in retromarcia: addio a Domenico Lauretta, padre del noto comico di Zelig.

Addio al padre di Claudio Lauretta, morto dopo un tragico incidente d’auto: chi eraClaudio Lauretta annuncia la perdita tragica del padre Domenico, morto a seguito di un incidente d’auto: il messaggio toccante su Instagram ... dilei.it

Mio papà investito sulle strisce, colpito da un furgone. Proprio ieri aveva festeggiato l’anniversario di matrimonio con mamma: morto Domenico Lauretta, padre del ...Domenico Lauretta, 85 anni, è stato travolto da un furgone in retromarcia. Il giorno prima aveva festeggiato 57 anni di matrimonio ... ilfattoquotidiano.it

È stato investito da un furgone che stava facendo retromarcia in pieno centro, in viale Saffi, a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. La vittima è Domenico Lauretta, padre del comico novese Claudio. «Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto p - facebook.com facebook

LUTTO PER IL COMICO CLAUDIO LAURETTA: IL PADRE DOMENICO, 85 ANNI, È MORTO DOPO ESSERE STATO--- x.com