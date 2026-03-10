Una comunità piange la scomparsa di un uomo di 53 anni, noto come l’idraulico di Masotti. Aveva in programma di compiere 54 anni il prossimo maggio, ma un malore improvviso ha portato alla sua morte. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole amici e vicini. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva bene.

Avrebbe compiuto 54 anni, il prossimo maggio. La sorte, purtroppo, ha deciso altrimenti: un malore si sarebbe rivelato fatale, non lasciandogli scampo. Serravalle e Masotti in particolare piangono la scomparsa di Cristiano Pretelli, avvenuta lo scorso sabato: tante le persone che nelle scorse ore si sono strette di un abbraccio alla famiglia, porgendo loro le condoglianze. Il cinquantatreenne era piuttosto noto in paese, anche alla luce del suo lavoro come idraulico. Chi lo ha conosciuto, lo descrive come una persona allegra, estroversa, ma al tempo stesso sensibile e vicina alle esigenze altrui. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tutto è iniziato lo scorso sabato: Cristiano si trovava a quanto pare a casa e guardava la tv, in una giornata all’apparenza come tante altre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunità in lutto. Addio a Pretelli. Idraulico di Masotti

