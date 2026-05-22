A 83 anni muore Maurizio Diliberto | era il padre di Pif

È morto a 83 anni Maurizio Diliberto, regista, giornalista e sceneggiatore originario della Sicilia. Era noto anche per essere il padre di un noto conduttore televisivo e attore. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Diliberto aveva lavorato in vari ambiti legati alla produzione cinematografica e televisiva. La sua morte ha suscitato commenti da parte di colleghi e amici.

Si è spento a 83 anni il regista, giornalista e sceneggiatore siciliano Maurizio Diliberto, il padre di Pif. Tra pochi giorni (il prossimo 29 maggio) avrebbe compiuto 84 anni. La morte è arrivata per l’aggravarsi delle condizioni di salute negli ultimi tempi. La carriera di Diliberto. Palermitano di nascita, è stato tra gli esponenti più importanti della società culturale della Sicilia. Dopo aver iniziato la carriera in ambito audiovisivo, Diliberto ha lavorato sia in tv che al cinema dedicandosi successivamente alla Rai Sicilia. Di lui si ricordano i numerosi lavori come regista: dai lungometraggi ai docufilm tra cui citiamo “Appunti su una città sconosciuta”, “Casa Paterna” e “Gelsomini d'Arabia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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