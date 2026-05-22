Addio a Gina Mecchi storica volontaria del canile di Pontetetto

Oggi pomeriggio alle 15 si svolgeranno nella chiesa di Sant’Anna i funerali di Gina Mecchi, 80 anni, volontaria da molti anni presso il canile di Lucca. La donna è deceduta a causa di una malattia. La sua presenza presso il canile era costante e ben nota tra chi frequenta il rifugio. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle associazioni che si occupano della struttura. La cerimonia funebre rappresenta un momento di commiato per chi l’ha conosciuta e apprezzata.

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1Si terranno oggi pomeriggio alle ore 15, nella chiesa di Sant’Anna, i funerali di Gina Mecchi (nella foto), 80 anni, volontaria storica e presenza costante al Canile di Lucca, scomparsa dopo una fatale malattia. Il suo grande amore per gli animali, l’ha fatta apprezzare nel corso degli anni da tutti coloro che hanno frequentato la struttura di Pontetetto e dagli animali che ha salvato, curato e a cui ha restituito una seconda vita. Con lei, anche i cani più difficili da gestire, diventavano mansueti, ubbidienti e non aspettavano altro che di vederla arrivare ogni giorno per fare con lei la loro classica passeggiata quotidiana. Con il suo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Gina Mecchi storica volontaria del canile di Pontetetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Croce Rossa, cambio al timone . Ma lascia la storica volontaria Cinzia Viglianti, morta la storica volontaria della protezione civile: "Sempre pronta ad aiutare"È morta Cinzia Viglianti, 63 anni, figura molto conosciuta e stimata nel mondo del volontariato viterbese.