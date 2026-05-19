Croce Rossa cambio al timone Ma lascia la storica volontaria

Nelle elezioni del comitato della Croce Rossa di Riccione, Martina Zavatta è stata eletta nuova presidente. Era l’unica candidata in corsa e ha ottenuto la maggioranza dei voti durante il voto di domenica. La volontaria storica del comitato ha deciso di lasciare il ruolo di leadership, ma continuerà a partecipare alle attività dell’associazione. La nomina rappresenta un cambiamento nella gestione del comitato locale, che da tempo si occupa di interventi di assistenza e soccorso.

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Il comitato della Croce Rossa di Riccione ha un nuovo timoniere. Si tratta di Martina Zavatta a capo dell’unica lista in corsa alle elezioni di domenica. Durante il suo mandato sarà coadiuvata da quattro consiglieri, tra i quali un giovane, nomi che saranno svelati dal comunicato atteso oggi dal Comitato regionale della Cri di Bologna. Dalla sede di corso Fratelli Cervi per ora nessun altro pronunciamento. L’elezione della Zavatta era comunque scontata. Gli elettori, un’ottantina in tutto su circa 150 aventi diritto al voto, domenica non hanno avuto alternative. La seconda lista, che due anni fa aveva vinto le consultazioni, non è stata ammessa perché giunta con alcune ore di ritardo dopo la mezzanotte del giorno di scadenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa, cambio al timone . Ma lascia la storica volontaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Riola Sardo: muore la volontaria della Croce Rossa? Punti chiave Chi guidava la Fiat Panda coinvolta nello scontro mortale? Come si è ricostruita la dinamica dell'incidente in via Montessori? Quali... Asia, 17 anni, diventa la più giovane volontaria della Croce Rossa forliveseScrive il segnalante:Si chiama Asia Rossi, 17 anni, è una studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli", dove... 26 aprile 2026, USA - Svizzera CROCE ROSSA COPERTURA PER IL RICICLAGGIO La Croce Rossa non solo è stata smascherata molto tempo fa, ma è anche collegata a ben oltre 2,3 miliardi di dollari dei contribuenti provenienti dall'USAID. Il #CICR ha per x.com Croce Rossa, cambio al timone . Ma lascia la storica volontariaIl comitato della Croce Rossa di Riccione ha un nuovo timoniere. Si tratta di Martina Zavatta a capo dell’unica lista in corsa alle elezioni di domenica. Durante il suo mandato sarà coadiuvata da ... ilrestodelcarlino.it Croce Rossa, cambio di rotta. Tornano i volontari dopo lo stop del Covid. La mappa dei serviziNei primi cinque mesi del 2024 la Croce Rossa di Arezzo ha messo in campo numeri da record: oltre 2.600 i servizi ordinari effettuati, tra dimissioni ospedaliere e trasporti per fisioterapia, dialisi, ... lanazione.it