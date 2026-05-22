Addio a Carlo Petrini il visionario che insegnò al mondo il gusto lento

È deceduto a 76 anni nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, il noto esperto di cultura alimentare e fondatore di un movimento dedicato al cibo lento. Nel corso della sua vita, ha promosso un approccio più consapevole e rispettoso nel consumo di prodotti alimentari, influenzando il dibattito pubblico e le pratiche di consumo. La sua figura ha lasciato un segno nel settore gastronomico, diventando un punto di riferimento per chi si interessa di alimentazione e sostenibilità.

Carlo Petrini è morto nella sua abitazione di Bra, in provincia di Cuneo, all'età di 76 anni. Con lui se ne va uno dei più grandi interpreti della cultura agroalimentare contemporanea, un uomo che ha saputo trasformare il piacere della tavola in una coscienza collettiva, etica e politica.“Carlin”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Addio a Carlo Petrini, fondatore visionario di Slow Food

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