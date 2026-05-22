Addio a Carlo Petrini il fondatore di Slow Food morto a 76 anni Meloni | visionario e innovatore ha anticipato i tempi

Da secoloditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 76 anni il fondatore di Slow Food, figura di spicco nel panorama gastronomico italiano. La premier ha espresso parole di elogio, definendolo un visionario e innovatore che ha anticipato alcune tendenze. La sua morte rappresenta una perdita per il settore del cibo e della tutela delle tradizioni culinarie nel paese. La sua influenza ha attraversato diversi ambiti legati alla cultura gastronomica italiana, lasciando un segno duraturo.

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L’Italia del cibo, della cultura gastronomica e della difesa delle tradizioni perde uno dei suoi uomini simbolo. È morto nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura centrale del movimento internazionale per la tutela della biodiversità alimentare. Aveva 76 anni. Ad annunciarlo è stata Slow Food con una lunga e commossa nota dedicata al suo fondatore, definito «uno degli intellettuali più vivaci e visionari della nostra epoca». Chi era Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Nato a Bra nel 1949, Carlo Petrini — per tutti “Carlin ” — aveva fondato Slow Food nel 1986 trasformando quella che inizialmente era una battaglia culturale contro il fast food in un movimento globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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