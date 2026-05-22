È deceduto a 76 anni il fondatore di Slow Food, figura di spicco nel panorama gastronomico italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno reso noto il decesso senza specificare le cause. La sua attività ha avuto un impatto rilevante sulla promozione delle tradizioni culinarie e sulla difesa dei produttori locali. In diverse dichiarazioni, rappresentanti del settore hanno espresso gratitudine per il suo contributo, definendolo un maestro.

L’Italia del cibo, della cultura gastronomica e della difesa delle tradizioni perde uno dei suoi uomini simbolo. È morto nella tarda serata di giovedì 21 maggio, nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura centrale del movimento internazionale per la tutela della biodiversità alimentare. Aveva 76 anni. Ad annunciarlo è stata Slow Food con una lunga e commossa nota dedicata al suo fondatore, definito «uno degli intellettuali più vivaci e visionari della nostra epoca». Chi era Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Nato a Bra nel 1949, Carlo Petrini — per tutti “Carlin ” — aveva fondato Slow Food nel 1986 trasformando quella che inizialmente era una battaglia culturale contro il fast food in un movimento globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food morto a 76 anni. Lollobrigida: “Grazie, Maestro”

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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