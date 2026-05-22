Addio a Carlo Petrini ideatore di Slow Food Bucci | Aveva un legame profondo con la Liguria
È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. La notizia è stata comunicata dal movimento, che ha ricordato la sua capacità di visione e il suo impegno per il bene comune, le relazioni tra le persone, la natura e la biodiversità. La nascita di Slow Food risale al 1986, e la rete internazionale del movimento è stata creata grazie a queste sue qualità. Bucci ha commentato il suo legame con la Liguria, sottolineando il rapporto profondo che aveva con quella regione.
All'età di 76 anni è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow food, Il movimento ne ha dato notizia ricordandolo così: "Dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e labiodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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