Addio a Carlo Petrini ideatore di Slow Food Bucci | Aveva un legame profondo con la Liguria

È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. La notizia è stata comunicata dal movimento, che ha ricordato la sua capacità di visione e il suo impegno per il bene comune, le relazioni tra le persone, la natura e la biodiversità. La nascita di Slow Food risale al 1986, e la rete internazionale del movimento è stata creata grazie a queste sue qualità. Bucci ha commentato il suo legame con la Liguria, sottolineando il rapporto profondo che aveva con quella regione.

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