Addio a Carlo Petrini fondò Slow Food con quell’essenzialità che solo i grandi maestri posseggono

Nella notte tra giovedì e venerdì si è spento a 76 anni Carlo Petrini, noto per aver creato il movimento internazionale Slow Food. La sua morte è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli. Petrini aveva dato vita a un’associazione dedicata alla tutela delle tradizioni alimentari e alla promozione di un modo di mangiare più rispettoso dell’ambiente. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel promuovere un approccio diverso verso il cibo e la gastronomia.

Carlo Petrini è morto nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026. Aveva 76 anni. Era il fondatore del movimento mondiale di Slow food. La notizia della morte di Carlin, mi raggiunge in piena notte a Baku, dove si sta svolgendo il World Urban Forum 13. Erano alcuni giorni che le sue condizioni di salute erano precipitate. Spesso in tanti a Bra lo immaginavano partire per il suo amato Brasile e dirci: adesso andate avanti voi! E così un breve presagio lo avevo avuto quando, poche settimane fa, all’ultimo consiglio di amministrazione dell’università di Pollenzo di cui era Presidente, non si era presentato, per la prima volta in oltre 21 anni, inviando una lettera con già un programma per il futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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