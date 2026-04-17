A Paullo, nel Milanese, sette persone sono state soccorse nella piscina comunale di via San Pedrino, 20, a causa di problemi respiratori, tosse e nausea. I partecipanti si trovavano all’interno della struttura quando hanno manifestato i sintomi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. La situazione è stata gestita senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

Paullo (Milano), 17 aprile 2026 – Allarme nella piscina comunale a Paullo, nel Milanese: sette persone sono state soccorse, dopo aver accusato difficoltà respiratorie, tosse e nausea mentre si trovavano all'interno della struttura di via San Pedrino, 20. L’allarme. L'allarme è scattato intorno alle 10 di giovedì 16 aprile, quando tutte e sette le persone in acqua hanno iniziato ad accusare gli stessi sintomi: difficoltà respiratorie, tosse e nausea. PAULLO - 16-04-2026 - PISCINA COMUNALE - PERSONE INTOSSICATE PER ECCESSIVA CONCENTRAZIONE DI CLORO - VIGILI DEL FUOCO, CARABINIERI E POLIZIA LOCALE SUL POSTO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO I soccorsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paullo, allarme nella piscina comunale: malore per sette persone. “Troppo cloro nell’acqua”

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