Acqua del bagnetto troppo calda | bimba ustionata ricoverata al Niguarda

Una bambina di meno di un anno è rimasta ustionata dall’acqua troppo calda durante il bagnetto a Villanterio, in provincia di Pavia. La madre stava facendo il bagno alla piccola quando si è verificato l’incidente e la bambina è stata portata in ospedale al Niguarda per le cure del caso. La situazione si è verificata martedì 7 marzo 2026.

Villanterio (Pavia), 7 marzo 2026 – Una bimba di nemmeno in anno è rimasta ustionata dall'acqua troppo calda mentre la mamma le faceva il bagnetto a casa. Il fatto è successo ieri, venerdì 6 marzo, in un'abitazione di Villanterio, comune del Pavese al confine con la provincia di Lodi. La piccola è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, specializzato nelele ustioni. Si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti. A lanciare l'allarme è stata la stessa madre, una donna peruviana, dopo che la figlia ha iniziato a piangere disperatamente, una volta entrata in acqua.