Papa Leone torna nel Napoletano | il programma della visita ad Acerra
Oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra è stato presentato il programma della visita di Papa Leone XIV, prevista per il 23 maggio. La conferenza ha fornito i dettagli delle attività e degli appuntamenti che coinvolgeranno il Papa e i fedeli della zona. La visita rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara ad accogliere il Papa nel giorno stabilito.
È stato illustrato oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra, il programma della visita di Papa Leone XIV prevista il 23 maggio prossimo. Il pontefice raggiungerà la città in elicottero, che atterrerà nello stadio comunale "Arcoleo", alle 8,45, dove sarà accolto dal vescovo Antonio Di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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