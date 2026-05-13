Papa Leone torna nel Napoletano | il programma della visita ad Acerra

Oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra è stato presentato il programma della visita di Papa Leone XIV, prevista per il 23 maggio. La conferenza ha fornito i dettagli delle attività e degli appuntamenti che coinvolgeranno il Papa e i fedeli della zona. La visita rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara ad accogliere il Papa nel giorno stabilito.

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