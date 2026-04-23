Kyma Ambiente Vietri | Situazione critica servono interventi immediati

La crisi di Kyma Ambiente continua a suscitare preoccupazione tra le autorità locali e i rappresentanti istituzionali. La situazione è definita critica e si richiedono interventi urgenti per affrontare le problematiche attuali. L’attenzione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni rapide per gestire al meglio la situazione e garantire il funzionamento dei servizi legati alla gestione ambientale. La discussione resta aperta, mentre si cercano strategie per superare questa fase difficile.

Tarantini Time Quotidiano La crisi di Kyma Ambiente resta al centro del confronto istituzionale. A margine dell’audizione in Commissione Ambiente della Regione Puglia, richiesta dalle organizzazioni sindacali, il consigliere regionale e capogruppo a Taranto di Fratelli d’Italia Gianpaolo Vietri ha richiamato l’urgenza di interventi concreti per affrontare la situazione dell’azienda. “In un clima di forte preoccupazione per la grave situazione economica che sta interessando l’azienda Kyma ambiente, le organizzazioni sindacali hanno posto alla Regione, nell’audizione odierna in Commissione Ambiente, questioni di fondamentale importanza e carattere strategico.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, Vietri: “Situazione critica, servono interventi immediati” Notizie correlate L’allarme di Draghi all’UE: l’economia peggiora, servono interventi immediatiNel corso di un intervento davanti ai leader dell’Unione europea, Mario Draghi ha richiamato l’attenzione sul peggioramento del quadro economico... Zona industriale, Azione Catania: "Tante criticità, servono interventi immediati"Strade impraticabili, illuminazione pubblica carente, presenza costante di cani randagi e criticità nell’approvvigionamento di acqua potabile. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Taranto, Stellato denuncia: rischio acqua sospesa per 25 famiglie. Kyma Ambiente chiarisce sul debito idrico del condominio di via VaccarellaMorosità condominio via Vaccarella, Kyma Ambiente chiarisce: nessuna richiesta ricevuta e quota di competenza già versata ad AQP. pugliapress.org Bilancio consolidato approvato, Kyma Ambiente sotto esame: debiti e squilibri finanziariIl bilancio consolidato è stato approvato con 19 voti favorevoli e 9 contrari. Tuttavia, la questione Kyma Ambiente, precedentemente conosciuta come Amiu, rimane centrale nell'agenda politica locale. quotidianodipuglia.it