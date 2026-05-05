Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione militare per garantire il transito nello Stretto di Hormuz, una via strategica per il traffico marittimo nella regione. Questa azione segue tensioni crescenti tra le due parti riguardo alla possibilità di riaprire lo stretto, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. La situazione coinvolge diversi attori e ha ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche globali.

Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione militare per riaprire il transito nello Stretto di Hormuz. Donald Trump ha presentato il piano “Project Freedom” come l’iniziativa definitiva per aiutare le navi commerciali rimaste bloccate nel Golfo Persico dopo la chiusura dello Stretto da parte di Teheran. Secondo il presidente degli Stati Uniti l’operazione consentirà il passaggio sicuro di navi considerate neutrali e non coinvolte nella guerra. Il Comando centrale degli Stati Uniti, Centcom, ha detto che l’operazione coinvolge cacciatorpediniere lanciamissili, più di cento aerei, piattaforme senza pilota e circa quindicimila militari....🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La battaglia tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz

Trump Signals Exit From Iran War As U.S. Shifts Focus Despite Ongoing Hormuz Strait Blockade

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