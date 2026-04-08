Il fragile accordo tra Iran e Stati Uniti che ha portato alla riapertura dello stretto di Hormuz

Un accordo fragile tra Iran e Stati Uniti ha portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, una delle vie marittime più strategiche al mondo. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando le tensioni passate tra le due nazioni e le possibili ripercussioni sul traffico marittimo. La notizia è stata trattata anche nel podcast di Fanpage.it, che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e il piano in 10 punti proposto da Teheran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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