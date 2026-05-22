Accordo Usa-Iran a un passo mediatori in pressing su Teheran Rinviato il confronto sull’atomica

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Almeno cinquanta aerei cisterna americani sono schierati sulle piste di Tel Aviv, mentre a Washington il presidente è rimasto bloccato alla Casa Bianca, rinviando il matrimonio del figlio Donald Jr. Nel frattempo, i mediatori stanno intensificando le pressioni su Teheran per finalizzare un accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre le discussioni sul programma nucleare sono state posticipate.

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Roma, 23 maggio 2026 – Almeno cinquanta aerei cisterna americani schierati sulle piste di Tel Aviv e Donald Trump blindato alla Casa Bianca, costretto a rinunciare al matrimonio del figlio Donald Jr. nelle Bahamas per restare a Washington in un “momento cruciale”. È l’istantanea di un Medio Oriente sospeso sul filo del rasoio, dove i venti di un’escalation si incrociano con i canali sotterranei di una diplomazia frenetica. Mentre il presidente statunitense dichiara che l’Iran vuole “disperatamente raggiungere un accordo”, ma, secondo Axos, “è sempre più frustrato dalla guerra” al punto da non escludere “un maxi attacco”, i nodi restano enormi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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