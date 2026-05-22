Accordo Usa-Iran a un passo mediatori in pressing su Teheran Rinviato il confronto sull’atomica

Notizia in breve

Almeno cinquanta aerei cisterna americani sono schierati sulle piste di Tel Aviv, mentre a Washington il presidente è rimasto bloccato alla Casa Bianca, rinviando il matrimonio del figlio Donald Jr. Nel frattempo, i mediatori stanno intensificando le pressioni su Teheran per finalizzare un accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre le discussioni sul programma nucleare sono state posticipate.